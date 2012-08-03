Культовому гастроному на Крещатике достроят шесть этажей

К трехэтажному зданию, где когда-то был гастроном, достроят шесть этажей. Как сообщил "Сегодня" архитектор проекта Николай Демин, они очень органично впишутся в архитектуру Крещатика и будут напоминать соседний ЦУМ и здание со шпилем, что напротив, №25, где находится кинотеатр «Дружба».

«По высоте здание будет таким же, как ЦУМ. К такому решению мы пришли, посовещавшись с архитектором Ларисой Скорик, которая сейчас занимается центральным универмагом», — рассказал Демин. Ранее предлагались другие варианты реконструкции — в современном стиле — но их отмели.

На первом этаже здания расположится гастроном. Тут можно будет купить все, как в обычном супермаркете, — начиная от колбас и сосисок и заканчивая фруктами и овощами. Со второго по пятый этаж планируют разместить магазины с одеждой, обувью, парфюмерией, а еще выше — офисы, куда будет ходить лифт. На девятом этаже появится ресторан с террасой, где можно будет любоваться видом Киева, а в самом низу — на двух подземных этажах — сделают парковку. В планах архитекторов закончить все работы в 2015—2016 годах

Киевляне по-разному относятся к планам архитекторов. «Это единственный квартал, который пощадила война, и он остался таким, каким был еще до революции. Поэтому прежде чем что-то тут надстроить или разрушить, нужно хорошо подумать», — считает глава комиссии по культуре Киеврады Александр Бригинец.

Напомним, центральный гастроном — одно из культовых мест для киевлян. Здание построили в 1874 году, и сначала тут находилась гостиница «Кане». Некоторое время в этой гостинице жил известный художник Михаил Врубель — после того как закончил роспись Кирилловской церкви. На первом этаже находилась ссудная лавка, и Врубель писал картину с дочки хозяина этой лавки. До 1918 года в гостинице жил Павел Скоропадский, он проводил в номере консультации с разными политическими деятелями перед тем, как его выбрали гетманом, поэтому это здание стало центром политических событий. Также тут останавливался известный украинский актер и режиссер Панас Саксаганский.