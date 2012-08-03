В Крыму откроют филиал Института Амосова

Как сообщает пресс-служба крымского правительства, об этом А.Сердюк сказал в ходе подписания меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения с Советом министров Крыма.

«Возможно, в следующем году мы откроем здесь филиал известного института кардиохирургии имени Амосова, поскольку заболеваемость по этим нозологиям самая высокая и опасная», - отметил А.Сердюк

Он добавил, что НАМН готова сотрудничать с Крымом по многим другим направлениям сферы здравоохранения, в частности, оказывать помощь в подготовке медицинских кадров для строящегося Республиканского перинатального центра.

«К сожалению, наши медики в целом по стране еще не совсем готовы помочь ребенку весом 500 граммов. Сегодня медики, работающие в перинатальных центрах Украины, обязательно проходят обучение и в Академии, и на местах, куда выезжают наши специалисты. Все мы решаем одну и ту же задачу – улучшение состояния здоровье людей», - отметил А.Сердюк.