Минюст перечислил 20 партий, которые уже подали документы для выборов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра Александра Лавриновича.

По его словам, по состоянию на 10.00 2 августа Министерство юстиции уже заверило копии уставов и свидетельств о регистрации 15 политическим партиям.

А.Лавринович напомнил, что пунктом 2 части первой статьи 54 Закона «О выборах народных депутатов Украины» устанавливается, что Центральная избирательная комиссия регистрирует кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии, при условии получения копий свидетельства о регистрации партии и ее устава, заверенных Министерством юстиции.

А.Лавринович отметил, что процесс заверения продлится до последнего дня подачи политическими партиями документов на регистрацию списков кандидатов в народные депутаты Украины.

Копии уставов и свидетельств о регистрации для участия в выборах 28 октября уже выданы: Коммунистической партии Украины; политической партии "Зеленые"; Партии регионов; Всеукраинскому объединению "Батькивщина"; Партии государственного нейтралитета; партии "Вече"; "Справедливой Украине"; Радикальной партии Олега Ляшко; Аграрной партии Украины, Украинской национальной консервативной партии; партии "Новая политика".

Заверены копии уставов и свидетельств о регистрации партий:

партии Наталии Королевской «Украина – Вперед»; Всеукраинского объединения «Свобода»; партии «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко»; партии «Русский блок».

На рассмотрении в Министерстве юстиции находятся 5 заявлений о заверении копий таких партий: Партия зеленых Украины; партия "Демократический альянс"; Либеральная партия Украины; Конгресс украинских националистов; партия «Украинская платформа «Собор».

Министр юстиции напомнил, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит гражданам Украины, которые имеют право голоса. Это право реализуется ими через партии или путем самовыдвижения в соответствии с этим законом.