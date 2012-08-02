Дело «Доктора Пи» в сентябре передадут в суд

Об этом УНИАН сообщил начальник управления МВД Украины Василий Фаринник.

«В сентябре мы планируем передать дело в суд», - сказал он.

По словам В.Фаринника, следствие получило результаты ряда экспертиз, также проведены следственные действия в городах, где работал обвиняемый.

Справка УНИАН. Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук не имеет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука возбуждено 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.