Водитель микроавтобуса с украинцами, который попал в ДТП в Польше, был пьян

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзе Кшиштоф Копаня со ссылкой на заключение судмедэкспертов по результатам вскрытия тела водителя.

"На момент аварии он имел в крови 1,52 промилле алкоголя", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что количество алкоголя в крови 30-летнего водителя превышало минимально разрешенную польским законодательством норму в 7,5 раз.

"Количество алкоголя не может превышать 0,2 промилле. От этой нормы до 0,5 промилле водитель считается под воздействием алкоголя, а более 0,5 промилле - пьяным", - сказал представитель прокуратуры.

Он отметил, что у других пассажиров, которые погибли в ДТП, не обнаружено алкоголя в крови.

Собеседник агентства сказал, что следователи планируют обнародовать результаты своего расследования причин ДТП во второй половине августа, отметив, что они ждут заключения соответствующих экспертов, которые, среди прочего, исследуют техническое состояние автомобиля.

"Мы хотим как можно скорее завершить расследование этого дела", - сказал он.

По его словам, следователи пока не допросили девушку, которая единственная выжила в аварии, поскольку врачи запретили проводить с ней следственные действия.

Справка УНИАН. Катастрофа в прошлый понедельник унесла жизни 9 человек, большинство из которых жители Тернопольской области в возрасте от 21 до 30 лет. Украинцы, которые приехали в Польшу работать сезонными рабочими на фабрике по переработке овощей и фруктов компании Rolfoods, погибли, когда ехали утром на пассажирском микроавтобусе на работу.

По предварительным данным польских правоохранительных органов, водитель не остановился перед знаком STOP перед нерегулируемым железнодорожным переездом и въехал под поезд.