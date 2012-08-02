Пробка на украинско-белорусской границе продолжает расти

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-центр Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Очередь на въезд в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Новая Гута» увеличилась до 180 автомобилей», - сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Напомним, что накануне в очереди было 90 автомобилей.

«Большинство в очереди – россияне. Люди движутся к границе с Украиной по навигаторам, выбирая минимальное расстояние, которые определяют наиболее краткий путь, в частности, по трассе Санкт-Петербург - Киев и попадают в «Новую Гуту», не интересуясь информацией об очередях, размещенной на сайте Госпогранкомитета», - подчеркнули в пресс-центре Госпогранкомитета Беларуси.

Также сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией и предполагая, что она может ухудшиться в связи с предстоящими выходными днями, белорусские пограничники рекомендуют автовладельцам выбирать для пересечения белорусско-украинской границы другие пункты пропуска, например «Веселовка» и «Комарин».