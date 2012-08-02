Милиция: Убийство харьковского журналиста Климентьева раскрыто

Главный подозреваемый в убийстве журналиста – объявленный в розыск бывший сотрудник Харьковского УБОПа Андрей Козар. Об этом в ходе видеоконференции заявил начальник Следственного управления МВД Украины Василий Фаринник, сообщает "SQ".

По его словам, скорее всего, Козар убил Климентьева не в одиночку. Начальник следственного управления также сообщил, что Козар подозревается в совершении еще двух преступлений.

Напомним, Климентьев занимался журналистскими расследованиями. Он исчез два года назад. У милиции было несколько версий его исчезновения. Сейчас основная версия исчезновения Климентьева - убийство из-за профессиональной деятельности журналиста.