Милиция: Убийство харьковского журналиста Климентьева раскрыто
18:56, 02 августа 2012Общество
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Убийство харьковского журналиста, редактора газеты "Новый стиль" Василия Климентьева раскрыто.
Главный подозреваемый в убийстве журналиста Климентьева объявлен в розыск
Главный подозреваемый в убийстве журналиста – объявленный в розыск бывший сотрудник Харьковского УБОПа Андрей Козар. Об этом в ходе видеоконференции заявил начальник Следственного управления МВД Украины Василий Фаринник, сообщает "SQ".
По его словам, скорее всего, Козар убил Климентьева не в одиночку. Начальник следственного управления также сообщил, что Козар подозревается в совершении еще двух преступлений.
Напомним, Климентьев занимался журналистскими расследованиями. Он исчез два года назад. У милиции было несколько версий его исчезновения. Сейчас основная версия исчезновения Климентьева - убийство из-за профессиональной деятельности журналиста.
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