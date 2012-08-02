Украина запретила экспорт свиней из Запорожской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

Он сообщил, что запрет начал действовать сегодня, 2 августа, и касается вывоза с территории Запорожской области живых свиней, свинины и продукции из нее. Он отметил, что в ходе переговоров с руководителями ветеринарных служб России и Беларуси достигнута устная договоренность о том, что Украина сама введет запрет на экспорт указанной продукции из Запорожской области и эти страны не будут вводить запрет на экспорт со всей территории Украины.

«Я сегодня говорил с Данквертом (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт), и с главным инспектором ветеринарной медицины Беларуси, есть договоренность, пока что устная, что я сам введу запрет на совершение экспорта из Запорожской области. Мы договорились о том, что эти государства не будут вводить запрет на всю продукцию. Мы сами введем запрет на область, но это даст остальным 24 регионам экспортировать свою продукцию», - сообщил В.Горжеев.

Он также отметил, что на сегодня решается вопрос относительно запрета экспорта из Запорожской области другой животноводческой продукции, в частности молочной.

«Вопрос еще в стадии решения. То, что будет запрещен экспорт свинины и мясопродуктов из нее, это однозначно. Я хочу только переговорить о молочной продукции, как российская сторона к этому отнесется», - отметил В.Горжеев.

Он добавил, что пока что другие страны не вводили ограничения на экспорт продукции из Украины. «Пока что страны не принимали ограничительные меры к Украине», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Жителям Запорожской области, в хозяйствах которых поголовье свиней было уничтожено в связи выявлением в регионе африканской чумы, со 2 августа начнут выплачивать компенсации за убитый скот.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.