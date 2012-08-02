В следующем году все абитуриенты будут подавать заявления в электронном виде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник.

«Новшество высоко было оценено и родителями, и поступающими. И в следующем году действие системы подачи электронных заявлений будет распространено на все образовательно-квалификационные уровни», - сказал министр.

Он уточнил, что таким образом дистанционно свои заявления в вузы смогут подавать те, кто хочет обучаться по программе младшего специалиста, специалиста и магистра.

Д.Табачник заметил, что 68 тысяч абитуриентов в этом году подали в электронном виде 282 тыс. заявлений.

Он также сообщил, что на сайте информационной системы «Конкурс» Минобразования во время нынешней вступительной кампании было зарегистрировано рекордное количество пересмотров страниц высших учебных заведений – почти 81 млн 400 тыс. посещений гражданами из 113 стран.

Как сообщал УНИАН, в нынешней вступительной кампании приняли участие 620 040 человек, которые со 2 по 31 июля подали 1 млн 901 тыс. 503 заявления на участие в конкурсном отборе для поступления в высшие учебные заведения.