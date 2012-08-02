Ривненскую АЭС из-за жары усиленно охлаждают

Как говорится в сообщении Радио Свобода, главный инженер издал специальное распоряжение, согласно которому усиливается контроль за системами и отдельными видами оборудования, которые требуют обязательного охлаждения.

Кроме того, на АЭС «меняются режимы управления технологическим комплексом станции и определенная часть оперативных переключений переносится на ночное, более прохладное, время». Также в работу вводится резервное оборудование систем вентиляции и кондиционирования, увеличивается количество противопожарных инструктажей и обходов руководителями рабочих мест с целью оценки состояния работников, а также уменьшается количество сварочных работ на оборудовании.

«Кроме того, в жаркий период на атомной электростанции вводится специальный распорядок работы персонала, при котором увеличивается продолжительность перерывов на отдых», - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении отмечается, что Ривненская АЭС и в жару работает надежно и стабильно.