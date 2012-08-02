Донецким судам эксклюзивно дали на улучшение еще 8 миллионов

Территориальное управление Государственной судовой администрации (ГСА) Украины в Донецкой области в июне-июле по результатам тендеров заключило ряд соглашений на ремонт судов на общую сумму 7,95 млн грн.

Об этом пишут «Наші гроші», ссылаясь на «Вісник державних закупівель». ГСА заказала текущий ремонт в 23 судах Донецкой области. ООО «ПКФ Строительный Альянс» получило подряды на ремонт на сумму 6,93 млн грн грн. Эта же компания Прокопия Гурева, Виктора Романовского и Даниэля Кириллова выиграла все тендеры донецкого управления ГСА в мае на сумму 3,80 млн грн. Также незначительные подряды получили ООО «СК« Норма-Строй », ООО «Дени-Донбасс» и ООО «Укрспецстрой». С учетом последних заказов в этом году на ремонт донецких судов проведены тендеры уже на 11,75 млн грн. Ни одна другая область в этом году не получала из государственного бюджета такого финансирования для ремонта помещений местных судов.