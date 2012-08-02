В пятницу будет жара до +35°С, местами пройдут дожди

3 августа в течение суток погоду в Украине обусловит область пониженного давления.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, ожидаются отдельные кратковременные дожди, на юге местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

В северных областях ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 16-19 градусов, днем жара 30-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем местами сильные ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 18-24 градуса, днем жара 30-35. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях лишь на Харьковщине пройдут кратковременные дожди. Температура ночью 18-20, днем жара 30-34 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 14-17 градусов, днем 25-30, в Карпатах 22-24 градуса. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 17-19 градусов, днем жара 30-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 3 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии сильные ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-22 градуса, днем жара 32-35. Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии, Севастополя и Одессы 26 градусов, в районе Евпатории и Ялты 25 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 3 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.