Набирает обороты скандал с Консульством Польши в Луцке

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил один из авторов статьи в газете GazetaPolskaCodziennie о коррупции в этом консульстве Лешек Мишяк.

Собеседник агентства заметил, что журналисты начали расследовать это дело еще с марта этого года и дважды обращались за комментарием в Министерство иностранных дел Польши, которое не подтвердило информацию о расследовании дела в отношении польских консулов в Украине.

В то же время, по его данным, следствие, начиная с 2011 года, проводит прокуратура города Бельско-Бяла на юге Польши.

Л.Мишяк сказал, что о деле он и коллега узнали от работника польского МИД, который много лет работает в консульстве в Луцке.

Журналист заметил, что преступная группа за время своей деятельности могла выдать тысячи виз, добавив, что аналогичные группы могут действовать в других польских консульствах в Украине, в частности, во Львове, которое традиционно выдает около половины всех выданных украинцам польских виз.

Собеседник агентства сказал, что за свою почти тридцатилетнюю карьеру журналиста не помнит случаев организации консульскими работниками групп по нелегальной выдаче виз.

"Возможно, МИД выявлял таких людей во время своих внутренних проверок, но об этом не было известно публично", - сказал Л.Мишяк.

Он не спрогнозировал, как могут наказать работников консульства за нелегальную выдачу, заметив, что это дело должна детально исследовать прокуратура и направить соответствующие материалы в суд.

"Нашей задачей как журналистов было проинформировать об этом деле", - сказал Л.Мишяк.

Как сообщал УНИАН, польская GazetaPolskaCodziennie со ссылкой на собственные источники в консульстве Луцка сообщила об организации рядом его работников преступной группы, занимавшейся нелегальной выдачей виз лицам, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону. Эта группа могла быть замешана в торговле детьми.

"Группа, в частности, занималась нелегальной выдачей виз проституткам, а возможно и торговлей детьми", - писала газета, замечая, что ею руководили бывшие работники коммунистических спецслужб.

Собеседник газеты также заметил, что украинская и немецкая полиция проводят совместное расследование по делу задержанных в Германии проституток, которые в большинстве случаев имели польские визы, выданные консульством в Луцке.

По данным источника газеты, в деле замешены как минимум трое работников консульства, среди которых консул.

В самом Консульстве Польши в Луцке УНИАН сказали, что не будут комментировать обвинения в адрес его работников в нелегальной выдаче виз украинцам до возвращения генерального консула Марека Мартинека с отпуска 6 августа.

Справка УНИАН. Консульство Польши в Луцке традиционно занимает второе место по количеству выданных украинцам виз после консульского представительства во Львове. В прошлом году польские консульства выдали украинцам 570 тысяч виз (в 2010 г. - 450 тысяч).

Польша выдает украинцам больше всего виз среди всех 26-ти государств, входящих в Шенгенскую зону, к которой страна присоединилась в конце 2007 года.