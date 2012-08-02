Журналистам сказали самим бороться за свои права

Томенко подчеркнул, что предвыборная кампания началась "с вопиющего факта препятствования журналистской деятельности", подразумевая инцидент с журналистом интернет-издания "Украинская правда" Мустафой Найемом, пишет КоммерсантЪ-Украины.

По мнению господина Томенко, проблемы для журналистов могут возникнуть в связи с требованиями закона "О выборах народных депутатов", принятого Радой 17 ноября 2011 года.

"В законе сказано, что вести предвыборную агитацию не могут граждане без украинского гражданства. А ведущие наших известных телевизионных политических ток-шоу не являются гражданами Украины. Перед выборами их ток-шоу будет чистой воды агитацией. Савик Шустер активный человек, но его участие в предвыборной агитации — нарушение закона, и на это надо реагировать",— уточнил вице-спикер.

Ведущий общественно-политического ток-шоу "Шустер Live" с Николаем Томенко не согласен: "Само шоу не является агитацией. Оно не проходит под политическим лозунгом какой-либо партии", завил Шустер.

В Институте Медиа Права убеждены, что за грубое нарушение закона о выборах СМИ могут потерять лицензию: "Подобные решения принимает суд, а поводом к проверке могут послужить обращения граждан в ЦИК или Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания".

Член ЦИК Игорь Жиденко рекомендует журналистам самим бороться за свои права.

"Вы должны сами бороться за свои права, а не надеяться, что это сделает кто-то вместо вас",— сказал он, обращаясь к журналистам.