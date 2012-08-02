Местная власть советует мариупольцам сегодня надеть респираторы

2 августа до 21.00 в Мариуполе ожидают опасных метеорологических условий. Предупреждают о сильном ветре и пыли.

Как сообщает Gazeta.ua, на сайте Мариупольского горсовета рекомендовали ряд мер в этих обстоятельствах. "Для лучшего самочувствия нужно одеть респиратор, выходя из дома. Также следует иметь при себе влажную салфетку, чтобы вытирать руки и лицо. По первой возможности принимать душ или выполнять влажные обтирания для удаления загрязняющих веществ с поверхности тела. Также необходимо побольше пить чая, молока, кофе с молоком. Меньше есть соленого, жирного, острого. Полоскать рот раствором соды, пить витамины. В случае появления симптомов отравления следует промыть желудок, выпить активированный уголь и обратиться к врачу ", - говорится в сообщении.

Но мариупольцы не очень то прислушиваются к рекомендациям властей. По словам местного жителя Сергея Тенетко, это придумали для того, чтобы снять с себя ответственность. "Кто же плюнет на работу и останется дома? В любую погоду мой ребенок хочет есть. И я должен кормить семью. Сколько таких предупреждений было, и что? Никто на них внимания не обращает. Единственное, я надел бы спецочки, которые в цехах нашим станочникам дают. Они защищают от пыли. Иначе все равно глаза пылью засыплет. В такие дни домой прихожу с красными глазами. А об опасности.., так на наших металлургических комбинатах не менее опасно. Но люди работают», - сказал он.

Больше всего местные жители недовольны работой экологической инспекции, которая не может повлиять на уменьшение выбросов вредных веществ с металлургических комбинатов. "Лучше бы проверяли" Ильича "и" Азовсталь ", а не просили нас респираторы надевать. Где их взять сейчас? Когда-то на заводах выдавали, а теперь не найдешь в аптеках", - отметил Тенетко.