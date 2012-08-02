В столкновении микроавтобуса с иномаркой в России пострадали 8 украинцев

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС по Псковской области.

«1 августа примерно в 8 часов вечера в Опочецком районе произошло ДТП: микроавтобус «Мерседес Спринтер» столкнулся с автомобилем «Мицубиси». В микроавтобусе следовало 9 человек. Пассажиры автобуса, граждане Украины, направлялись в г. Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 8 пассажиров микроавтобуса. Водителя «Мицубиси» от удара выбросило из автомобиля, он скончался на месте. Автомобиль «Митцубиси» загорелся.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Опочка, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо получили травмы легкой и средней тяжести.

К месту ДТП прибыл дежурный караул пожарной части №20 г. Опочка, пожарные оказали первую доврачебную помощь пятерым пострадавшим, ликвидировали возгорание легкового автомобиля, передали пострадавших подъехавшей бригаде скорой медицинской помощи.