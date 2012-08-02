В Киеве открылись первые школьные базары. И хотя традиционная ярмарка на Крещатике заработает с 18 - 19 августа, По подсчетам газеты «Сегодня» собрать школьника в этом году обойдется на 15—20% дороже, чем в прошлом. Журналисты выясняли, как можно сэкономить.

Из трендов школьной моды отмечают символику Евро-2012. На многих дневниках вместо Микки Маусов появились изображения футболистов, например, аргентинца Месси, и целых команд.

По сравнению с прошлым годом, цены выросли на 15—20%. И часть родителей намерены делать покупки в несколько этапов. Чтобы полностью одеть мальчика, — костюм, брюки, обувь, кофта, галстук, пара рубашек, — придется выложить около 1800 грн. Плюс школьные принадлежности — не меньше 500 грн. Экипировка для юных леди, — костюм, юбка, пара блузок, колготы, обувь, кофта, — около 2000 грн. В прошлом году было 1500 для мальчика и 1700 для девочки.

На рынках, например, на «Троещине», полно точек со школьными товарами — от одежды до дневников. Цены ниже, чем в гипермаркетах, но и качество соответствующее. Продавцы говорят, что в основном сюда везут турецкие вещи.