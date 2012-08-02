В Киеве горели Печерские холмы

Работники МЧС в течение целой ночи тушили огонь, сообщает ТСН. Горели Печерские холмы в нескольких десятках метров от Аскольдовой могилы. К счастью, обошлось без жертв. Пожарные работали фактически в полной темноте.

Спасатели говорят, что пожара можно было бы избежать, если бы не несколькометровые кучи сухой травы и мусора, которые свозили именно сюда из разных частей столицы несколько лет. Именно сверхвысокая температура на сегодня является основной версией причины возгорания. Будут ли привлекать к ответственности виновных за несанкционированную свалку, в прокуратуре пока не готовы комментировать. Ждут выводов экспертов МЧС.

По всей стране только за прошедшие сутки зафиксировано более полутысячи таких чрезвычайных ситуаций. До сих пор по всей стране сохраняется пятый, самый высокий, уровень пожарной опасности.