Цены на квартиры в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1330 долл./кв. м, самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 483 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в:

Шевченковском районе – на 0,56% (10 долл.) – до 2067 долл./кв. м,

Деснянском – на 0,60% (8 долл.) – до 1341 долл./кв. м,

Святошинском – на 1,17% (17 долл.) – до 1464 долл.,

Днепровском – на 0,41% (6 долл.) – 1482 долл.,

Оболонском районе – на 0,65% (11 долл.) – до 1712 долл.,

Голосеевском – на 0,42% (7 долл.) – до 1673 долл.,

Соломенском – на 0,73% (11 долл.) – до 1515 долл.,

Подольском – на 0,87% (13 долл.) – до 1512 долл.,

Дарницком районе – на 0,76% (10 долл.) – до 1330 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,56% (14 долл.) – до 2483 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 2,98% (48 долл.) – до 1 661 долл./кв. м.