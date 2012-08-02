На Прикарпатье предохраняются от свиной чумы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, для предупреждения заноса африканской чумы у свиней при въездах в районы обустроят дезбарьеры.

«Глава ОГА дал поручение руководителям райгосадминистраций и ветеринарной службы в течение дв1ух дней установить дезбарьеры при въездах в районы – с дезраствором и строгим контролем с тем «чтобы, не дай Бог, эта беда не зашла в область», - сообщила пресс-служба.

М.Вышиванюк также поручил проводить разъяснительную работу среди населения.

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Как сообщал УНИАН, в Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни проводятся оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все заболевшее поголовье свиней погибает.