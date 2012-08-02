"Пласт" основал школу молодой элиты

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор «Школы молодой элиты» Любомир Шимкив, проект направлен на воспитание будущих лидеров.

«Воспитывать мы будем с помощью тематических занятий-тренингов и командных упражнений. Также участники школы получат возможность встретиться с известными людьми Тернополя, которые достигли успеха в различных сферах жизни: бизнесе, политике, науке, общественной деятельности. Рассчитываем, что со временем лучшие воспитанники школы смогут приобщиться к развитию нашего города и нашего государства», – говорит Л.Шимкив.

По его словам, молодых людей в школе во время ролевых игр будут знакомить с профессиями банкира, политика, бизнесмена, врача, дипломата.

Также учеников школы научат писать бизнес-планы и реализовывать свои бизнес-идеи.

В программе школы предусмотрены и занятие с психологом, который поможет молодежи определить свой социотип и задатки к той или иной профессии.