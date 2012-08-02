"Пласт" основал школу молодой элиты
Тернопольская общественная скаутская организация ПЛАСТ основала проект нетрадиционного образования для активной молодежи города «Школа молодой элиты».
Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор «Школы молодой элиты» Любомир Шимкив, проект направлен на воспитание будущих лидеров.
«Воспитывать мы будем с помощью тематических занятий-тренингов и командных упражнений. Также участники школы получат возможность встретиться с известными людьми Тернополя, которые достигли успеха в различных сферах жизни: бизнесе, политике, науке, общественной деятельности. Рассчитываем, что со временем лучшие воспитанники школы смогут приобщиться к развитию нашего города и нашего государства», – говорит Л.Шимкив.
По его словам, молодых людей в школе во время ролевых игр будут знакомить с профессиями банкира, политика, бизнесмена, врача, дипломата.
Также учеников школы научат писать бизнес-планы и реализовывать свои бизнес-идеи.
В программе школы предусмотрены и занятие с психологом, который поможет молодежи определить свой социотип и задатки к той или иной профессии.