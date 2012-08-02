Из-за аномальной жары отложен сезон охоты

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации по результатам внеочередного заседания Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как отметил председательствующий на заседании первый заместитель председателя ОГА Вячеслав Задорожный, сезон охоты будет официально открыт через 2-3 недели, после снижения класса пожарной опасности на территории Днепропетровской области.

Также с сегодняшнего дня во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая Азарова в связи с длительной жарой в Украине и повышенным риском возникновения лесных пожаров Днепропетровская облгосадминистрация приняла решение о запрещении посещения населением лесов и въезда в них (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов.

В Днепропетровской области зарегистрировано более 30 тыс. членов добровольного общества охотников и рыбаков.