Из-за аномальной жары отложен сезон охоты
В Днепропетровской области из-за аномальной жары и в связи с самым высоким классом пожарной опасности перенесено открытие сезона охоты на пернатую дичь, который должен был начаться сегодня, 1 августа.
Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации по результатам внеочередного заседания Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как отметил председательствующий на заседании первый заместитель председателя ОГА Вячеслав Задорожный, сезон охоты будет официально открыт через 2-3 недели, после снижения класса пожарной опасности на территории Днепропетровской области.
Также с сегодняшнего дня во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая Азарова в связи с длительной жарой в Украине и повышенным риском возникновения лесных пожаров Днепропетровская облгосадминистрация приняла решение о запрещении посещения населением лесов и въезда в них (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов.
В Днепропетровской области зарегистрировано более 30 тыс. членов добровольного общества охотников и рыбаков.