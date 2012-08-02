В Харькове нашли нелегальный зоопарк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной экологической инспекции Харьковской области, зверинец был обнаружен во время внеплановой проверки.

В зоопарке находились около трех десятков животных, в том числе достаточно много краснокнижных: орел степной, пугач, розовые пеликаны, лесные коты. Некоторые животные были нездоровы: лебедь-шипун – с поврежденным крылом, а один из розовых пеликанов – без крыла и со сломанным клювом.

По заключению специалистов, условия содержания животных не отвечали их биологическим и видовым особенностям. Так, на момент проверки лебедь находился за ограждением, муфлон – в вольере без укрытия, пеликаны свободно перемещались по территории, а большинство животных содержались в клетках, значительно меньших по размеру, чем установлено нормативами.

Разрешения на содержание диких животных в неволе у субъекта ведения хозяйства не было. Также не было разрешения на ветеринарное обслуживание и ряда других документов.

Кроме того, по данным Управления ветеринарной медицины Харькова, с мая по июль 2012 года без каких-либо ветеринарных и других сопроводительных документов с территории клуба были перемещены макаки резусы, павианы, львы, леопард, медведи бурые, волки, рысь, орланы-белохвосты и другие виды диких животных.

За нарушение Закона Украины «О защите животных от жестокого поведения» владелец животных привлечен к админответственности. Для принятия мер прокурорского реагирования Госэкоинспекция передала материалы проверки в Харьковскую межрайонную природоохранную прокуратуру.