В Луцке почтили память Леси Украинки

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета Луцка.

Памяти великой землячки, которая умерла 1 августа 1913 г. в Грузинском городке Сурами, в Луцке на Театральной площади, у подножия ее памятника священнослужители Свято-Троицкого кафедрального собора отслужили панихиду. О патриотических, государственных позициях писательницы говорил в выступлении председатель Волынской организации Национального союза писателей Украины Олег Потурай.

Затем представители власти, общественности, трудовых и ученических коллективов возложили цветы к памятнику великой землячке.

*** В 1966 году на центральной аллее городского парка культуры и отдыха Луцка был установлен памятник писательнице, а парк назвали именем Леси Украинки.

19 августа 1977 года на Театральной площади открыт величественный постамент, к которому приходят жители и гости города в государственные и личные праздники.

Кроме того, бюст Леси Украинки был установлен в 1986 году в честь 115-й годовщины со дня рождения писательницы возле центрального входа в Луцкий государственный педагогический институт имени Леси Украинки.