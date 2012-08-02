Мошенник требовал взятку как чиновник райадминистрации

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Червонозаводского района города Евгения Безбородова.

По его данным, мошенник предложил частному предпринимателю за вознаграждение в 4 тыс. грн посодействовать в решении вопроса с оформлением разрешительной документации на размещение объектов торговли. Аферист объяснил, что средства нужны для дальнейшей передачи должностным лицам администрации района, на что предприниматель дал согласие.

Денежное вознаграждение псевдо-чиновник получал частями. Во время передачи 3 тыс. грн мужчину задержали правоохранители.

В данное время прокуратура Червонозаводского района Харькова возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 27 - ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение к подстрекательству на дачу взятки должностным лицам, мошенничество и получение неправомерной выгоды за предложение оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Следствие по делу продолжается.