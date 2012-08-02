Нашли руки и голову 2-летнего ребенка, пропавшего неделю назад

О его исчезновении мать заявила еще 23 июля текущего года, сообщили УНИАН в райотделе милиции.

«После многих дней поиска среди поля были найдены только некоторые фрагменты трупика: голову и руки погибшего Стасика, - уточнил начальник Тарутинского РОВД Иван Ищенко. – Обнаруженные останки ребенка отправили в Одессу для проведения судмедэкспертизы».

Как выяснили сотрудники милиции, мать ребенка с тремя детьми приехала неделю тому из соседнего района погостить в родительском доме. Родственники выпили за встречу, и никто не заметил, как ребенок вышел из дома во двор, а затем на сельскую улицу. О пропаже ребенка мать сообщила лишь на следующий день, однако многодневные поиски были безрезультатными.

«Нельзя исключить, что ребенок стал жертвой волков, которые появляются кое-где в районе», - отметил И.Ищенко. – Впрочем, возможно, также, что малыш погиб от солнечного удара или обезвоживания организма».

По этому факту возбуждено уголовное дело согласно признакам ст.115 (убийство) УК Украины.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью погибшего малыша.