В Донецком облсовете уверены, что Янукович подпишет закон о языках

«Этот закон стал ответом многолетним надеждам, чаяниям и обращениям наших земляков. Его принятие - это восстановление справедливости для людей, которые из-за непрофессиональной и необдуманной политики наших предшественников во власти, оказались ущемленными в своих правах», - говорится в заявлении.

Однако депутаты облсовета также напомнили, что украинский язык защищен Конституцией и выразили обеспокоенность попытками своих оппонентов «использовать принятие закона для дестабилизации общества».

В заявлении подчеркнуто, что «нагнетание напряженности и создание острого противостояния вместо конструктивного диалога и участия в работе по совершенствованию языкового законодательства является лишь проявлением агрессивной избирательной кампании, начатой оппозицией».

Депутаты облсовета заверили, что «тщательная профессиональная экспертиза на соответствие закона европейским нормам», о которой говорил Президент Украины Виктор Янукович, «положит край спекуляциям вокруг закона и манипуляциям с общественным мнением».

«Мы глубоко убеждены, что после прохождения всех экспертиз закон будет подписан и вступит в силу, что даст несомненный импульс развитию регионов и Украины в целом», - заключено в данном заявлении.

Председатель Донецкого облсовета Андрей Федорук, комментируя на пресс-конференции после сессии озвученное депутатами заявление, сказал, что оно лишь доказывает, что весь депутатский корпус облсовета единодушно поддерживает принятой парламентом закон о языках.

На вопрос УНИАН о возможностях финансирования и реализации данного закона после подписания его Президентом, А.Федорук сказал, что пока этот вопрос не обсуждался.

«По поводу финансирования, я думаю, что вопрос будет рассмотрен, когда нам необходимо будет реализовывать этот закон у себя. Поэтому мы посчитаем, сколько нужно средств для реализации, свои предложения внесем и после этого уже точно можно сказать в какую сумму это обойдется», - объяснил глава облсовета.