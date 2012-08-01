Возбуждено еще одно дело об избиении девушки "мажором"

Об этом сообщали УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, на следующее утро после избиения потерпевшая Анастасия К. обратилась в Ильичевскую бассейновую больницу на водном транспорте, где врачи зафиксировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы мягких тканей лица и шеи студентки.

По словам матери потерпевшей Ольги Р., сын одного из заместителей мэра Ильичевска якобы избил девушку в клубе за отказ в сексуальных домогательствах: «моя дочь Анастасия вместе с подругой встретили в клубе Валерия, с которым у Насти до этого было «шапочное знакомство». Услышав отказ на непристойное предложение, он плюнул ей в лицо, а когда Анастасия попыталась его оттолкнуть, начал ее избивать…»

После подачи потерпевшей заявления в милицию об избиении мать Валерия Т. якобы пыталась ее заставить отозвать заявление – «сулила деньги и угрожала различными осложнениями». Но потерпевшая и ее мать считают «поведение Валерия возмутительным - он должен понести наказание, согласно законодательству».

Как отметили в ОСО облУВД, уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено согласно признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Во вторник обнародовал свою позицию по поводу привлечения к ответственности подозреваемого глава Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук, заявивший, в частности, что намерен проследить за расследованием факта избиения девушки в Ильичевске.

«Я обратился в правоохранительные органы с требованием внимательно расследовать это дело. Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона, невзирая на кумовство или родство, - цитирует пресс-служба ОГА Э.Матвийчука. - По этому и каждому подобному делу должно приниматься единственно верное решение, основанное исключительно на принципе равенства всех перед законом».