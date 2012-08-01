На украинской-белорусской границе образовался затор

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-центр Государственного пограничного комитета Беларуси.

В Госпогранкомитете Беларуси объясняют образование очереди в пункте пропуска «Новая Гута» тем, что в одно время на границу прибыло огромное количество автомобилей. В основном это автолюбители Беларуси и России, которые следуют на отдых к Черному морю.

«В ожидании выезда в Украину водители проводят до 2,5 часов, что, учитывая жаркую погоду, доставляет им неудобства», - отметили в Госпогранкомитете Беларуси.

В святи с этим, белорусские пограничники советуют водителям легковушек, которые намереваются сегодня выехать в Украину, использовать для этого пункты пропуска «Комарин» и «Веселочка». На этих пунктах пропуска в настоящее время очереди отсутствуют.