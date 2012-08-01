Мужчина пытался сжечь родного брата живьем

В селе Жуковцы Обуховского района Киевской области задержан 42-летний мужчина, который избил и пытался живьем сжечь родного брата за злоупотребление им алкоголем.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, во время конфликта задержанный мужчина нанес брату многочисленные рубленые раны головы, сотрясение мозга, после чего облил бензином и поджег.

С ожогами 1-2 степени пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Центральную районную больницу, а затем в Киевский ожоговый центр.

По факту содеянного задержанным возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.