5 августа 2012 в 11:00 в помещении Дворца «Украина» состоится V внеочередной съезд Украинской партии «Зеленая планета» под лозунгом «Честный взгляд на родную землю».

Партия «Зеленая планета» - партия сознательных сторонников защиты и утверждения высших ценностей человека: физического и духовного здоровья, свободы в обществе, социальной справедливости и устойчивого развития. Лидер украинской партии «Зеленая планета» - Орехов Сергей Николаевич познакомит общественность с приоритетами и направлениями работы партии.

На съезде будет утвержден список кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины, избирательный Программу Партии, примут Обращение к избирателям и членам партии. В числе приглашенных участники из всех областей Украины, государственные и общественные деятели, международные гости из более чем 20 стран, которые поддерживают и разделяют идеи украинской партии «Зеленая планета».

Адрес проведения съезда: Дворец «Украина», ул. Большая Васильковская, 103.

Аккредитация журналистов по телефону :528-84-19 Регистрация аккредитованных журналистов начнется в 10.00

Официальный сайт партии - www.zelenaplaneta.org.ua