Янукович благословил отмену тендеров для госкомпаний

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №5044-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок".

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере государственных закупок. В частности, уточнены полномочия Минэкономразвития во время осуществления функции мониторинга по вопросам государственных закупок; введена возможность закупки по сокращенной процедуре продуктов питания; установлены случаи отмены процедуры закупки у одного участника заказчиком и т.п.