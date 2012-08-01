В Житомирской области горят торфяники

Там возникло возгорание торфяной прослойки на землях запаса Новоозерянского поселкового совета.

Очагами пожара на сегодняшний день охвачены 9 га. К тушению привлечены 5 единиц техники, а также задействованы 27 человек личного состава подразделов МЧС, 4 работника ГП «Белокоровицкий лесхоз» и другие специалисты.