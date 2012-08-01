Компания Фирташа получила контроль над «Николаевгазом»

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся в среду, 1 августа, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Николаевгаз» - ООО "ИК Финлекс-Инвест" и ЧАО "Газтек"победителем конкурса оказалась компания "Газтек", которая предложила за 25% госпакета акций «Николаевгаза» наивысшую цену 18 млн 970 тыс. грн.

Напомним, к участию в конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО «Николаевгаз» были допущены ООО "ИК Финлекс-Инвест" и ЧАО "Газтек".

Всего на участие в конкурсе по продаже 25% «Николаевгаза» было подано три заявки, третья компания, подавшая заявку, - АО "Черкассыгаз" не была допущена к участию в конкурсе в связи с тем, что доля государства в данной компании превышает 25%.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) специализируется на транспортировке и поставке природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов, в том числе блокирующего пакета акций "Николаевгаза".

Собственниками 96% акций "Газтека" является ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

Счета "Газтек" в национальной валюте обслуживаются в банке "Надра", подконтрольном украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, который ранее заявил о готовности участвовать в приватизации облгазов.

Радио «Свобода» утверждает, что «Газтек» принадлежит компании Group DF Дмитрия Фирташа.