В четверг одну часть Украины зальет дождями, а другую продолжит припекать

2 августа погоду в центральных и восточных областях Украины обусловит область повышенного давления, а на западе нашей страны - активный атмосферный фронт.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в центре и на востоке Украины сохранится сухая погода, а в западных, северных и южных областях - грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с.

В северных областях ночью без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-19 градусов, днем 30-34. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 17-24 градуса, днем 30-34. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью 18-20, днем 30-34 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17 градусов, днем 24-29, в Карпатах 22-23 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 14-19 градусов, днем 30-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 2 августа: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21 градус, днем 30-34.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии и Севастополя 27 градусов, в районе Евпатории, Ялты и Одессы 26 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 2 августа: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве сильные ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 15-17 градусов, днем 26-29. Ветер северо-восточный, северо-западный, 5-10 м/с.