В Днепропетровской области уже молятся на дождь
09:57, 01 августа 2012Общество
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С 29 июля в кафедральных соборах, храмах и монастырях Днепропетровской епархии православные верующие молятся о том, чтобы пошел дождь и прервал засуху, от которой сильно страдает регион.
В Днепропетровской области в июне-июле практически не было сильных дождей
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской епархии УПЦ (МП).
«По благословению митрополита Днепропетровского и Павлограда Иринея после завершения Божественной литургии проходят специальные молебны о прекращении длительной засухи и даровании дождя», - отмечается в сообщении епархии.
В Днепропетровской области в июне-июле практически не было сильных дождей.
В апреле текущего года был установлен абсолютный максимум температуры воздуха за время наблюдения – 31,8° при норме 9,4°С. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе собрано 807 тыс. тонн ранних зерновых, что почти втрое меньше, чем в прошлом году.
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