В Днепропетровской области уже молятся на дождь

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской епархии УПЦ (МП).

«По благословению митрополита Днепропетровского и Павлограда Иринея после завершения Божественной литургии проходят специальные молебны о прекращении длительной засухи и даровании дождя», - отмечается в сообщении епархии.

В Днепропетровской области в июне-июле практически не было сильных дождей.

В апреле текущего года был установлен абсолютный максимум температуры воздуха за время наблюдения – 31,8° при норме 9,4°С. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе собрано 807 тыс. тонн ранних зерновых, что почти втрое меньше, чем в прошлом году.