В районе Севастопольской площади в Киеве провалился асфальт

08:59, 01 августа 2012
Общество
2767 0

Очередная авария канализационной сети в столице произошла в районе Севастопольской площади.

Авария произошла возле Севастопольской площади

Вблизи проезжей части в районе Севастопольской площади в Киеве провалился асфальт - прямо над коллектором, сообщает канал "24".

Размеры провала впечатляют. Глубина примерно 2,5 метра, площадь - 15 на 8 метров. Авария произошла из-за активного строительства в этом районе, - уверены в "Киевводоканале".

Залатать поверхностные повреждения обещают за два дня. А вот дышать зловонным воздухом жителям микрорайона придется минимум до конца лета, пока не ликвидируют все последствия аварии, - объясняют в "Киевводоканале".

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter