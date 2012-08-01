Вблизи проезжей части в районе Севастопольской площади в Киеве провалился асфальт - прямо над коллектором, сообщает канал "24".

Размеры провала впечатляют. Глубина примерно 2,5 метра, площадь - 15 на 8 метров. Авария произошла из-за активного строительства в этом районе, - уверены в "Киевводоканале".

Залатать поверхностные повреждения обещают за два дня. А вот дышать зловонным воздухом жителям микрорайона придется минимум до конца лета, пока не ликвидируют все последствия аварии, - объясняют в "Киевводоканале".