Мужчина, отсудивший за пытки рекордную компенсацию, хочет просто ходить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Савицкий сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске. По его словам, «планирую средства использовать на свое лечение». «Я никогда не терял надежды на справедливость и вылечиться, - заметил потерпевший. – Чтобы не было этих страшных болей, чтобы не болело, чтобы я мог спокойно спать. Уже столько лет все болит, печет и крутит, что спать невозможно. Если не удастся сделать операцию, чтобы я мог самостоятельно ходить, то хотя бы подлечиться, чтобы не было таких страшных болей».

По словам жены Б.Савицкого, которая также была на пресс-конференции, у мужа не работает мочевой пузырь, потому много денег необходимо на лекарства, а они недешевые.

Б.Савицкий утверждает, что его избил патруль Городенковского райотдела милиции в августе 1998 года. Врачи диагностировали у него переломы двух позвонков и повреждение внутренних органов. На протяжении 14 лет прикарпатец не может самостоятельно передвигаться.

Представитель потерпевшего в Европейском суде Роман Котик сообщил на пресс-конференции, что, к сожалению, виновные в преступлении избежали ответственности. По его словам, уже сегодня работники районной милиции выдвигают свои новые версии, кто мог избить потерпевшего.

Опираясь на Конвенцию по правам человека, Европейский суд признал действия милиционеров пытками – самым тяжким нарушением третьей статьи. Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий сообщил в СМИ, что этот случай – беспрецедентный относительно денежной компенсации. Украину обязали выплатить пострадавшему прикарпатцу 51 тысячу евро за материальный ущерб и еще 100 тысяч – за моральный. По его словам, «все эти деньги будут оплачены из государственного бюджета в срок».