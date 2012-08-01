Князь Владимир провозглашен покровителем Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Специально к этому событию, с благословения Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира, в иконописной мастерской Лавры была написана большая икона святого равноапостольного князя Владимира, которая была освящена его Блаженством.

Чин проведен в соответствии с обращением верующих военнослужащих и лично начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 8 ноября 2011 года с просьбой о провозглашении небесного покровителя ВСУ.

В торжествах по этому случаю приняли участие первый заместитель министра обороны Украины Александр Олийнык, представители Генерального штаба ВСУ, верующие военнослужащие.

В дальнейшем (в сентябре – декабре 2012 г.) планируется, по согласованию с Министерством обороны Украины, проведение Всеукраинского военно-христианского крестного хода с иконой и мощами святого равноапостольного князя Владимира с посещением воинских гарнизонов и воинских частей Украины.