Хорошковский: Украине нужен крупный кредит

Об этом первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил на встрече в Вашингтоне с руководством Всемирного банка, сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

В сообщении говорится, что в ходе состоявшейся 31 июля встречи с директором-распорядителем Всемирного банка Шри Мульяни Индравати первый вице-премьер Украины обсудил совместную подготовку системных проектов развития. Первоочередными среди них должны стать «Второй программный заем на реабилитацию финансового сектора» на сумму 350 млн долларов и «Четвертый заем на политику развития» на сумму 500 млн долларов.

В. Хорошковский при этом отметил, что активизация сотрудничества со Всемирным банком будет способствовать эффективному внедрению реформ в Украине.

По его словам, успешная реализация 11 инвестиционных проектов на общую сумму займов 1,72 млрд долларов позволит украинским предприятиям-бенефициарам не только модернизировать средства производства, но и привлечь передовые технологии.

«Стороны отметили значительный потенциал кредитования Украины с точки зрения возможностей банка по финансированию проектов на сумму 1 млрд долл. США ежегодно», - сообщает итоги встречи пресс-служба первого вице-премьера.

«Была достигнута, в частности, договоренность по активизации сотрудничества в рамках Стратегии партнерства Всемирного банка и Украины на 2012-2016 финансовые годы и дальнейшему взаимодействию для улучшения результативности реализации проектного портфеля Банка», - констатируется в пресс-релизе.

Справка УНИАН. С 1992 года, когда Украина стала членом Всемирного банка, эта финансовая организация предоставила нашей стране кредиты на около 7 млрд долларов на финансирование 39 проектов.