Завтра панихида по Ирине Калинец
22:53, 31 июля 2012Общество
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Поэтессу-диссидентку Ирину Калинец похоронят 2 августа на 67-м поле почетных захоронений Лычаковского кладбища Львова.
Ирина Калинец в Музее ”Тюрьма на Лонцкого” в день памяти студентов, осужденных по ”делу 59”, фото из архива УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.
Как отмечается в сообщении, 1 августа, в 18.00 в церкви Св. Климентия Папы (Львов, ул. Генерала Чупрынки, 70) состоится панихида. 2 августа с 10.00 до 12.00 в церкви Святой Троицы (Львов, ул. Тершаковцев, 11) - прощание с Ириной Калинец. Похоронят Ирину Ануфриевну на 67-м поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, после тяжелой и продолжительной болезни на 72-ом году ушла из жизни украинская поэтесса, прозаик, публицист, культуролог, литературовед, общественный деятель, деятель диссидентского движения, правозащитница Ирина Калинец (Стасив).
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