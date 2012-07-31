Представители интеллигенции просят о срочной встрече с Януковичем

Об этом в комментарии УНИАН сказала советник Президента Украины - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП Анна Герман.

Она заметила, что в Администрацию Президента пока не поступал закон о принципах государственной языковой политики. «О том, что он подписан председателем парламента, я узнала из сообщений в печати, в которых есть ссылка на пресс-службу Верховной Рады Украины. Однако я могу подтвердить то, что к Президенту в связи с информацией о подписании закона действительно обратились представители украинской интеллигенции. Они просят о безотлагательной встрече с главой государства для обсуждения сложившейся ситуации», - сказала А.Герман.

Она отметила, что «известные общественные деятели, ученые, писатели написали Президенту о том, что они хотели бы уже завтра иметь с Президентом Украины детальный разговор на эту тему».

«Мы передали Президенту письмо, которое подписали больше десяти представителей украинской интеллигенции. Протокол главы государства сообщает о предварительно согласованном графике Президента, который, как правило, не меняют спонтанно», - сообщила советник главы государства, и добавила: «Но я знаю Президента и верю, что Виктор Федорович найдет возможность, чтобы обсудить такую важную и непростую проблему с лидерами общественного мнения. Поэтому будем ждать ответ главы государства».

«Единственное, в чем я уверена и о чем я уже говорила – это то, что Президент своим решение не обидит ни одной социальной группы: ни тех людей, которые родным считают украинский язык, ни тех, для кого родной русский или другой язык», - заверила А.Герман.