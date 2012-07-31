700 человек продолжают тушить пожар возле Ялты

Почти 700 человек и около 70 единиц техники, а также три вертолета и самолет пытаются потушить пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике, площадь которого составляет 10 га.

Таковы данные на 18 часов, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

"Самолет Ан-32П и три вертолета Ми-8 сбрасывали воду в очаг пожара 37 раз", - сообщает ведомство.

Всего с воздуха сбросили 120 тонн воды.

Тушение пожара осложняют сильный ветер и горная местность.

Как сообщал УНИАН, 0,6 га в заповеднике загорелись утром 30 июля. Ветер разнес пожар по территории. Правоохранители называют причиной ЧП поджог, они обнаружили возле места происшествия двоих человек, которые подозреваются в причастности к пожару. Возбуждено уголовное дело.

Это второй крупный пожар в заповеднике за последнее время. Месяц назад там выгорели 8 га. Тогда причиной ЧП называли молнию, попавшую в дерево.