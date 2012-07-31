В милиции говорят, что адвоката не били, а «мешали ему травмироваться»

В милиции Киева утверждают, что заявления адвоката Олега Веремиенко о его избиении правоохранителями являются «голословными» и имеют «провокационный характер».

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

«Отдел связей с общественностью сообщает, что голословные, ничем не подтвержденные заявления господина Веремиенко имеют явно провокационный характер. На момент инициированного им (О.Веремиенко – УНИАН) инцидента, у этого господина не было никаких оснований предоставлять правовую помощь подозрительным лицам, которые проверялись на тот момент в помещении Днепровского райуправления милиции», - отмечается в сообщении.

В ГУМВД подчеркнули, что у милиции есть видео с камер наблюдения, на котором не только хорошо видно, как именно О.Веремиенко пытается попасть в райуправление, но и зафиксировано, что работники милиции сделали все возможное, чтобы «предотвратить его травмирование, а не совершали в отношении него насилие».

Также, утверждают в милиции, не соответствует действительности и информация О.Веремиенко о том, что он пытался помочь пройти в помещение райуправления врачам бригады скорой медицинской помощи, которых по очереди вызывали сначала лица, которых проверяли, а в дальнейшем и сам О.Веремиенко.

В милиции также ссылаются на видео, на котором врачи входят в отделение милиции.

«После осмотра заинтересованных лиц врачи пришли к выводу, что пациенты в медицинской помощи не нуждаются» - сообщают в ОСО.

Впоследствии, отмечают в милиции, О.Веремиенко выразил желание написать заявление о совершении в отношении него неправомерных действий. Заявление было принято и зарегистрировано в установленном законом порядке. Начата доследственная проверка. Заявителю выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщалось, о жестоком избиении О.Веремиенко в милиции заявил, в частности, его адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, О.Веремиенко избили в Днепровском райотделе милиции, куда он приехал к задержанным во время съезда Партии регионов.

"При предоставлении правовой помощи гражданам в Днепровском райотделе милиции было совершено дерзкое нападение сотрудниками Днепровского управления милиции на адвоката Олега Веремиенко», - сказал В.Сердюк.

«При попытке узнать ФИО и должности сотрудников милиции дежурной части управления, при многочисленных свидетелях и журналистах, адвоката насильно втащили в окошко дежурной части, после чего два сотрудника милиции, удерживая его за волосы, стали наносить удары, в частности в висок, пытались одеть наручники, били головой о стол", - уточнил адвокат.

В свою очередь, члены Консультативного совета при Уполномоченном Верховной Рады по правам человека, представители неправительственных правозащитных организаций Украины обратились к генеральному прокурору Виктору Пшонке и министру внутренних дел Виталию Захарченко с требованием расследовать избиение О.Веремиенко.