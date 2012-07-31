От ГПУ и МВД требуют расследовать избиение адвоката в милиции

Члены Консультативного совета при Уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека, представители неправительственных правозащитных организаций Украины требуют от генерального прокурора Виктора Пшонки и министра внутренних дел Виталия Захарченко расследовать избиение в Днепровском райуправлении милиции Киева адвоката Олега Веремиенко.

Об этом идет речь в соответствующем заявлении, переданном УНИАН.

В частности, члены Консультативного совета при омбудсмене выражают глубокую обеспокоенность сообщениям об избиении работниками милиции 30 июля адвоката О.Веремиенко во время выполнения им профессиональных обязанностей по предоставлению юридической помощи клиенту. Согласно полученной информации, в результате избиения адвокат получил, кроме прочих повреждений, сотрясение мозга. Также есть сведения о недопущении милицией врачей скорой медицинской помощи к задержанному, который является клиентом адвоката и нуждался в такой помощи, отмечается в заявлении.

Особенную тревогу у авторов заявления вызывает информация о том, что избиение было осуществлено работниками милиции при выполнении ими служебных обязанностей в помещении Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Власть Украины неоднократно подтверждала свои обязательства относительно соблюдения и защиты прав человека и основополагающих свобод, а данная ситуация является абсолютно недопустимой в демократическом обществе, поскольку представители власти не только причинили вред здоровью Олега Веремиенко, но и лишили таким образом его клиента права на защиту», - отметили в Консультативном совете при Уполномоченном по правам человека.

Авторы заявления требуют проведения надлежащей проверки изложенных фактов (нанесение телесных повреждений адвокату Олегу Веремиенко и препятствование его адвокатской деятельности) и привлечения виновных служебных лиц к ответственности.

Как сообщалось, о жестоком избиении О.Веремиенко в милиции заявил, в частности, его адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, О.Веремиенко избили в Днепровском райотделе милиции, куда он приехал к задержанным во время съезда Партии регионов.

"При предоставлении правовой помощи гражданам в Днепровском райотделе милиции было совершено дерзкое нападение сотрудниками Днепровского управления милиции на адвоката Олега Веремиенко», - сказал В.Сердюк.

«При попытке узнать ФИО и должности сотрудников милиции дежурной части управления, при многочисленных свидетелях и журналистах, адвоката насильно втащили в окошко дежурной части, после чего два сотрудника милиции, удерживая его за волосы, стали наносить удары, в частности в висок, пытались одеть наручники, били головой о стол", - уточнил адвокат.

О.Веремиенко вызвали «скорую помощь».