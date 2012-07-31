Возле Ялты горят уже 8 гектаров леса
13:31, 31 июля 2012Общество
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Площадь пожара в районе горы Лопата в Ялтинском горно-лесном заповеднике возле Ялты увеличилась за сутки в 13 раз - вчера утром горели около 0,6 га, сейчас уже порядка 8 га.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на месте происшествия работают около 500 человек и почти 50 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 со сливным устройством. Бороться с огнем мешают сильный ветер и скалы.
"Проводятся мероприятия по локализации пожара. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - сообщает крымский главк МЧС, опровергая информацию некоторых СМИ об эвакуации жителей.
Это второй крупный пожар в заповеднике за последнее время. Месяц назад там выгорели 8 га. Причиной пожара тогда назвали молнию, попавшую в дерево. Из-за чего произошло нынешнее ЧП, пока не сообщается.
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