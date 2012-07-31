В Киеве, упав с 7 этажа, разбилась влюбленная пара

Об этом сообщает ТСН.

Как утверждают их друзья, это был просто несчастный случай: влюбленные играли и не удержали равновесия. 16-летняя Влада и 17-летний Антон сели на парапет, спиной к улице. Парень решил пошутить, обнял свою подругу и перегнулся через балкон, но не удержался - и, не разнимая объятий, пара полетела вниз.

Лучшая подруга Влады Ирина, которая вместе с ними стояла на балконе, рассказала: "Я вижу, он просто не справляется с весом. Они обнимались, я вижу, как его лицо меняется с улыбки на какой-то ужас. Он не понимал просто, что делать, и они вместе упали», - рассказала Ирина.

Милиция была на месте происшествия уже через пять минут, когда Антон был еще жив, а скорую пришлось ждать более получаса, рассказывают свидетели. Прокуратура по факту гибели Влады и Антона возбудила уголовное дело.