Для фанов в Киеве пустят дополнительные поезда метро

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такое решение было принято, чтобы избежать давки и обеспечить максимально комфортную и оперативную транспортировку болельщиков после матча.

Так, по информации Киевского метрополитена, количество поездов будет увеличено на Куреневско-Красноармейской и Сырецко-Печерской линиях с 22.00 до 23.00. Резервные вагоны при необходимости выйдут и на Святошинско-Броварскую ветку в период с 21.30 до 23.30.

Как сообщалось, футбольный матч между командами «Динамо» (Киев, Украина) и «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) состоится сегодня, 31 июля, на НСК «Олимпийский». Начало матча в 20.00. Это первый в сезоне матч Лиги чемпионов с участием украинской команды, а также первая встреча третьего квалификационного раунда соревнований.