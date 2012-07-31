Чтобы получить загранпаспорт, украинцы ночуют в палатках

Чтобы получить желанный паспорт, людям приходится занимать очередь с ночи и спать в собственных автомобилях, ожидая открытия центра, сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Так, контент-менеджер Владислав, которому загранпаспорт нужен крайне срочно, приехал к центру с палаткой! В нужном месте он был уже в 4.30 утра, первым записался на прием, установил под забором свой шатер и благополучно проспал в нем до открытия (9.00).

Внутри людей также ждет несколько очередей. Сначала - очередь для регистрации. Потом - для подачи ксерокопии паспорта и идентификационного кода (сделать копии можно здесь же - по 60 копеек за лист). И финиш - очередь, чтобы сфотографироваться и расписаться.

- Господи, как все это советские времена напоминает, - поделилась женщина в очереди. - Будто не паспорт хочу сделать, а дефицитную колбасу купить!

В Межрегиональном центре о проблеме очередей знают и решить ее пытаются:

- В день мы принимаем по 100-150 человек, 20 из которых проходят через онлайн-регистрацию. Работой сотрудники завалены с самого утра, и рук просто не хватает, - говорят в центре. - Мы уже думаем о том, чтобы расширить штат. Ведь тогда сможем обслуживать еще больше людей.

Кстати, в центре также посоветовали не ждать поры отпусков, чтобы делать загран, а готовить сани, что говорится, летом. Проще всего подать документы осенью и ранней весной - тогда выстаивать километровые очереди не придется.