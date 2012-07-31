Из Киева в Москву придется ездить по новым правилам

Теперь пассажирам, которые следуют в Москву, придется приходить за час до отхода поезда, чтобы пройти таможенный и пограничный контроль. Об этом "Сегодня" рассказал офицер пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Так уже происходит для пассажиров поездов №1-2 «Киев — Москва». Возле вагона их встречают таможенники и пограничники. С декабря 2010 года для этих пассажирских поездов действует эксперимент по более простому варианту таможенного оформления. По согласованию с Российской Федерацией планируется ввести такую же процедуру для пассажиров поездов №3-4 и №5-6», — говорит Демченко.

По его словам, на территории России проверять пассажиров уже не будут.

Напомним, пункт пропуска через границу для поездов на Москву уже существует на вокзале в Харькове.